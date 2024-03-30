İşçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın faciası

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alan yakınlarında yapımı devam eden kalıcı konutların bulunduğu alanda işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın, 3 katlı olan yatakhaneyi tamamen sardı.

O sırada içeride bulunan birçok işçi kendilerini güçlükle dışarıya attı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangın devam ederken içeride her hangi bir işçinin kalıp kalmadığı yapılacak olan sayımlar ve kontroller sonrasında belirlenecek.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA