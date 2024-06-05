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Yaşam İşçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yatakhanede yangın
Yaşam

İşçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yatakhanede yangın

Yeniakit Publisher
2024-06-05 02:29:00 -
İşçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yatakhanede yangın

Hatay'da şantiye alanında bulunan 3 katlı prefabrik işçi yatakhanesi alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında meydana geldi. Şantiye alanında işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu. İşçilerin panik yaşadığı yangın kısa sürede yatakhaneyi etkisi altına aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında büyük bir alan kullanılmaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; “Gülderen Konutları Şantiyesi'nde çalışan işçi arkadaşlarımızın kaldığı prefabrik misafirhanede çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor. 9 araç, 27 personelimizle sahadayız. Ölen ve yaralanan olmaması tesellimiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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