İşçilerin hakkını içkiye yatırdılar

Yandaşlarına oluk oluk rant akıtan, yağma ve talanlarıyla gündemden düşmeyen CHP/İP ve HDP ittifakında, “diyet” ödeme dönemi başladı. İzmir’in Tire Belediyesi’ni yöneten İP’li Salih Atakan Duran’ın yüzbinlerce liralık içki satın aldığı ortaya çıktı. Gazetemiz Akit, malum zihniyetin kamu kaynaklarını nasıl heba ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

4 kişiye bir şişe bira

Terör partisi HDP ve CHP’nin oylarıyla Tire Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan İP’li Salih Atakan Duran’ın milletin parasını içkiye akıttığı deşifre oldu. Göreve gelir gelmez 16 emekçiyi kapının önüne koyan, koronavirüs sürecinde ise 70 işçiyi ‘tasarruf’ bahanesiyle ücretsiz izine çıkaran İP’li Duran’ın ‘169 bin liralık içki’ alımı ortaya çıktı. Kamu bütçesini gözünü kırpamadan içkiye yatıran Salih Atakan Duran’ın 84 bin nüfuslu Tire’ye bini yabancı olmak üzere toplam 22 bin 330 şişe bira satın aldığı belirlendi. Akit’in ulaştığı ihale belgelerine göre, Tire Belediyesi; İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Toptepe Aile Gazinosu ve Gölet Restoran için 20 Temmuz’da “bira” isimli ihaleye çıktı. 2020/376509 kayıt numaralı ihaleye ‘tek teklif veren’ Tirege İçecek Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzalandı. İP’li başkanın talimatı doğrultusunda hazırlanan teknik şartnamede, “Filtresiz bira 50 cl 1000 şişe depozitosuz, Klasik bira 50 cl 20 bin 330 şişe depozitolu, ithal bira 50 cl 1000 şişe depozitolu…” ifadeleri yer aldı. İP lideri Meral Akşener’in övgüler yağdırdığı Duran’ın satın aldığı biraların ise belediye işletmesinde bulunan gazino ve restoranlarda satışa sunulacağı öğrenildi.