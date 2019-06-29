İşçileri taşıyan servis minibüsü tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var Bir inşaatın işçilerini taşıyan Mehmet Emin Kızılçınar'ın servis minibüsünün tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir inşaatın işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Emin Kızılçınar (45) yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Bir inşaatın işçilerini taşıyan Mehmet Emin Kızılçınar'ın kullandığı 47 PR 764 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada arkasında harç makinesi de olduğu görülen minibüsün sürücü Mehmet Emin Kızılçınar olay yerinde hayatını kaybetti, 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada hayatını kaybeden Kızılçınar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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