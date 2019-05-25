İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 11 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde OSB'deki mobilya firmasından aldığı işçileri Akhisar Mahallesi'ne götüren servis midibüsünün kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarpıp devrilmesi sonucu, 11 kişi yaralandı.

Bursa'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücünün de aralarında olduğu 11 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. OSB'deki mobilya firmasından aldığı işçileri Akhisar Mahallesi'ne götüren Savaş Gündüz'ün yönetimindeki 16 S 6129 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücü Gündüz ile 10 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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