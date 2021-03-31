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Gündem İşçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı
Gündem

İşçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 04:19:00 -
İşçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 16 ABM 813 plakalı otomobil ile Mehmet Ali S. idaresindeki 16 SIM 84 plakalı servis aracı Demirtaş Yolu Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı

Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet E'ye, aracından çıkartıldıktan sonra olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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