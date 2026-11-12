İşçileri kaymakam ikna etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Karabük'ün Eflani ilçesinde ücret alamadıklarını öne süren 3 işçi kaymakamın iknasıyla bulundukları yerden indi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde müteahhit firmadan 3 aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren 3 işçi, çıktıkları inşaatın çatı katından kaymakamın araya girerek kendilerini ikna etmesi üzerine indi.
İlçede müteahhit firmadan 3 aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren 3 işçi, inşaatın çatı katına çıktı.
İşçilerin çatıya çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İşçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle inşaatın çatı katına çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı.
Eflani Kaymakamı Ali Çelik'in işçilerle görüşerek araya girmesi üzerine 3 işçi, bulundukları yerden indi.
Yerel
Demir çelik fabrikasında lastik dehşeti! Hava basılan tekerin patlamasıyla işçi feci şekilde can verdi!
Gündem
Ak Partil'i vekil çağrı yapmıştı! İş dünyası, patlamada ölen işçilerin aileleri için kampanya başlattı: Bir Acıya Bin Omuz!