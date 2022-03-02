İşçilere "nankör" diyen Yemeksepeti kurucusuna Cüneyt Özdemir'den tarihi kapak

Yemeksepeti kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın, eski çalışanlarına yönelik "Bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu." dedi. Bunun üzerine Cüneyt Özdemir, Aydın'a tepki gösterdi.

Son aylarda çalışan kuryelerin isyanı ve greviyle birlikte adından sıkça söz ettiren Yemek Sepeti'nin eski CEO'su ve kurucu ortağı Nevzat Aydın, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan eski kurumuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Aydın geçtiğimiz günlerde Yemek Sepeti işçileri grevdeyken Maldivler'de düğün yapmıştı ve eleştirilerin odağı olmuştu. Yemek Sepeti'ne gelen son eleştirilerle birlikte, insanların genellikle bu durumlardan kendisini sorumlu tuttuğunu belirten Aydın, artık kurumla hiçbir bağlantısı kalmadığını yazdı.

Nevzat Aydın'ın paylaşımları şu şekilde:

- "Benim hakkımda ne yazık ki gereksizce biraz fazla atıp tutuluyor son zamanlarda. Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar.

- Yönetim kurulu Delivery Hero'da aktif bir görev değildir. Yakın bir zamanda o da düşecek zaten. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu.

- Kopan yaygaranın sebebi ise; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları - mesela özel sağlık sigortası - olmadan çalıştırsak sorun yoktu. Bu bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır."

"Bu nankörler olmasa Nevzat kardeşiniz Maldivler’de ada kapatıp party yapardı"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından Nevzat Aydın'ın Yemeksepeti direnişindeki işçilere 'nankör' demesine tepki göstererek "Yemek Sepeti’nde yeni bir seviye ‘nankörler’!! (Ah benim kurye kardeşim sen misin hakkını savunan?) Bu nankörler olmasa Nevzat kardeşiniz Maldivler’de ada kapatıp party yapardı… Ahh pardon o yeni yapıldı değil mi!!!" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin sırtından para kazanmadım hayatım boyunca"

Nevzat Aydın, Özdemir'e yanıt vererek "Yine her zaman olduğu gibi hiç anlamadığınız konularda popülizm yapıyorsunuz. Ben son kuruşuna kadar vergisini verdiğim helal para ile istediğimi yaparım. Kimsenin de sırtından para kazanmadım hayatım boyunca. Yazık." dedi.