  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı

Bursa’da vince bağlı silonun içinde çalışan 2 işçi, 1,5 metreden yere çakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 17:59:59 -
İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı

Bursa’da vince bağlı silonun içinde çalışan 2 işçi, 1,5 metreden yere çakıldı. Silonun içindeki çelik parçaların üstlerine devrilmesiyle yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.


Olay, merkez Orhangazi ilçesinde çelik silo ve tank üreten bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üretimi tamamlanmak üzere olan büyük bir silonun içinde çalışan İ.S. (38) ve O.D. (23), vince bağlı olan silonun 1,5 metre yükseklikten yere çakılmasıyla yaralandı. Silo içindeki çelik plakalar iki çalışanın üzerine düştü. Çeliklerin altında kalan işçiler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin hayatî tehlikeleri bulunmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı