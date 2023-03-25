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Dünya İşçiler Kral'ın ziyaretini ertelettirdi
Dünya

İşçiler Kral'ın ziyaretini ertelettirdi

Yeniakit Publisher
2023-03-25 09:19:00 - 2023-03-25 09:20:59
İşçiler Kral'ın ziyaretini ertelettirdi

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ülkede emeklilik reformuna yönelik protestolar sürerken İngiltere Kralı 3. Charles'ın Paris’e yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini duyurdu.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, ilk yurt dışı gezisini yapacağı ziyaretin pazar günü başlaması öngörülüyordu.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada Fransa ve İngiltere hükümetlerinin erteleme kararını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Charles ile sabah yaptığı telefon görüşmesinin ardından birlikte aldığı bildirildi.

Açıklamada, salı günü ülke genelinde kitlesel grev yapılacağı hatırlatıldı.

Ziyaret Brexit nedeniyle İngiltere ile Fransa arasında yıpranan ilişkilerin yeniden inşası çabalarında simgesel olarak önemli görülüyordu.

Fransa'da emeklilik yaşının 2 yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini içeren reforma karşı sendikaların çağrısıyla dün ülke genelinde bir çok iş dalında çalışanlar greve giderken, geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, basına yaptığı açıklamada, gösterilerde en az 457 kişinin gözaltına alındığını, 441 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.

Muhalefet de emeklilik reformunu meclis oyuna sunmadan geçirmesinden dolayı "dokunulmaz" olmakla suçladığı Macron'a tepki gösteriyor.

Kaynak: Euronews

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