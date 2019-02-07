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İşçi ve memur futbolcudan daha fazla vergi ödüyor!

Türkiye'de futbolcuların diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük vergi ödediği, hatta bu vergileri de kulüplere ödeterek birçoğunun vergi ödemediği ortaya çıktı.

07 Şubat 2019 Perşembe 23:01
İşçi ve memur futbolcudan daha fazla vergi ödüyor!

 Yeniakit.com.tr  Özel 

Belçika'da yüzde 53.2, Fransa'da yüzde 50.2 vergi alınırken Türkiye'de futbolculardan yüzde 15 vergi alınması tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Türkiye futbolcular için vergi cenneti!

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 72. maddesi Türkiye’yi futbolcular için cazip hale getirmeye devam ediyor. Futbolcular bir çalışan işçiden ve memurdan daha düşük oranda vergi ödemeye devam ediyor. Futbolculara kulüplerimiz milyon Euro’ları saçmaya devam ederken Avrupa ülkelerinde ise oran tam tersi.

İşte Avrupa ülkelerinde futbolculardan alınan vergi oranları:

İsveç yüzde 57.1

Portekiz yüzde 56.2

Danimarka yüzde 55.8

Yunanistan yüzde 55

Belçika yüzde yüzde 53.2

Hollanda yüzde 52

Fransa yüzde 50.2

Avusturya yüzde 50

Slovenya yüzde 50

Almanya yüzde 47.5

İtalya yüzde 47.2

İngiltere yüzde 45

İspanya yüzde 43.5

Norveç yüzde 38

Romanya yüzde 16

Türkiye yüzde 15

Çekya yüzde 15

Bulgaristan yüzde 10

Yukarıdaki vergi oranlarında görüldüğü gibi Türkiye futbolcular için en uygun ülke haline geldiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’de futbolcuların 4-5 milyon Euro civarında para kazanıp yüzde 15 öderken İtalya’da aynı miktarda kazanan bir futbolcudan alınan vergi oranı ise yüzde 47 civarında. Romanya’da ise futbolcu maaşlarının ortalama 50 60 bin Euro civarında iken yüzde 16 vergi ödeyerek Türkiye’de milyon Euroları kazanan futbolculardan daha az kazanıp daha çok vergi ödediği görülüyor.

Futbolculara sabit oranlı vergi!

Futbolcu gelirleri uzun yıllardır stopaj yoluyla ve sabit oranlı olarak vergilendiriliyor. Gelir vergisi yasası (geçici 64. md.) uyarınca 2007 yılı sonuna kadar sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden yüzde 15 oranında stopaj yapılıyordu.

1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, stopaj esasında bir değişiklik yapılmamakla birlikte, sporcunun tabi olduğu lige bağlı olarak farklı stopaj oranı uygulamasına geçildi. (Süper Lig yüzde 15, bir alt lig yüzde 10, diğer alt ligler için ise yüzde 5)

Maliyet kulüplerin sırtına yük bindiriyor!

Süper Lig’de futbolcuların çoğu zaman kulüplerle net maaş üzerinden anlaştığı KAP’a bildiriliyor. Yani futbolcu cebine girecek paraya bakıyor, vergiyle ilgilenmiyor ve bu maliyeti kulübe yüklemiş oluyor. Bu durumda kulüpler anlaşılan net tutarı brütleştirerek vergiyi kendileri yüklenmiş oluyorlar.

Örneğin 10 milyon lira(1.700.000 Euro) transfer ücreti alan bir süper lig oyuncusuna bu para ödenirken, aynı zamanda yüzde 15 oranına göre brütleştiriliyor (10 milyon/0,85= 11,8 milyon lira), brüt tutar üzerinden hesaplanan stopaj (1,8 milyon lira) vergi dairesine ödeniyor.

Futbolcularla kulüpler arasında net tutardan anlaşma devam ettiği sürece vergi oranındaki artışın kulüplerin maliyetlerini artıracağını ve kulüplerimizin batma noktasına geleceğini ortaya çıkıyor.

İşçi ve memur futbolcudan daha fazla oranda vergi ödüyor!

Türkiye’de memur ve çalışanın milyon Euroları kazanan futbolculardan daha fazla vergi ödediği görülüyor.

İşte 2019 vergi oranları:

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2019 Gelir Dilimi Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar % 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası % 27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası % 35

 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:01
  1. futbolcu vergileri
  2. futbolcu vergi oranı
  3. Futbolcu gelirleri
  4. Gelir Vergisi Kanunu
  5. Türkiye'de futbolculardan yüzde 15 vergi alınması
  6. vergi adaletsizliği

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