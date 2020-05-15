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İşçi servislerine denetim

Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi Tunçbilek beldesinde işçi servisleri sağlık güvenliği açısından denetimleri aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:46:28 -
İşçi servislerine denetim

Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi Tunçbilek beldesinde işçi servisleri sağlık güvenliği açısından denetimleri aralıksız devam ediyor.


Garp Linyit İşletmesi Tunçbilek kömür işçilerinin daha hijyen şartlarda işyerlerine ulaşması adına güvenli ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları 3 vardiyada aralıksız devam ediyor.


Tunçbilek işçi servis araçları ve kömür sahası içerisine girecek tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Ayrıca işçilerin maske kullanımları dikkat edilerek vücut ısıları sağlık görevlileri tarafından kontrol ediliyor.


Garp Linyit İşletmesi, bünyesinde görevli personellere taşıma hizmeti sağlayan servis araçları belli periyotlarla dezenfeksiyon işlemine tabi tutuyor.


Günlük olarak her mesai giriş ve çıkışlarında yapılan bu işlemler ile günde 38 servis ve yaklaşık 100 özel araç olmak üzere, günlük toplam 400 civarı araç, düzenli aralıklarla kontrolden geçiyor.


Virüslerin en çok yayılma riski taşıdığı ortak kullanım alanlarının temizliğinin oldukça önemli olduğunu ifade eden ulaştırma servisi, baş şoförü İsmail Dinler, GLİ sağlık personellerinin aralıksız olarak işçi servislerinin temizlik ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirdiğini belirtti.

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