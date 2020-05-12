İşçi servisleri dezenfekte edildi

Kütahya’nın Emet Belediyesi Emetbor işçi servislerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Emet Belediyesi Temizlik İşleri Müdürülüğü tarafından yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının, Emetbor şirketine işçi taşıyan tüm servislere yapıldığı açıklandı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs başta olmak üzere salgın hastalıkların bulaşmasını önlemek amacıyla servis araçlarında çalışma yapıldı. İnsan sağlığına zararlı tüm bakteri ve virüslerin yayılmasını engellemek için başlatılan çalışmalar devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Halkımıza temiz ve hijyenik ortamlar sunabilmek için büyük titizlik gösteriyoruz. İnşallah bu salgını kısa sürede en az zararla atlatacağız’’ dedi.