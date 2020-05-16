  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bulaşık makinesinden bulaşıklar lekeli çıkarsa ne yapılmalı?

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?
için kalan
Aktüel

İşçi servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:21:43 -
İşçi servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'da işçi servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı'nda kamyonetle çarpışan işçi servisinin sürücüsü Mustafa Demir, kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Necdet Pala idaresindeki 34 RP 522 plakalı kamyonet, dün Sabahattin Zaim Bulvarı'nda refüje çarparak karşı yöne geçmiş, Mustafa Demir yönetimindeki 52 LL 180 plakalı işçi servisiyle çarpışmıştı.

Kazada bulundukları yerde sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan Abdülbaki B, Veli V. ve İbrahim U, sağlık ekiplerince Yenikent Devlet ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı