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Yerel

İşçi servisi TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da işçi servisinin park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada Ahmet Selek (45) hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

2020-04-24 16:06:00 -
İşçi servisi TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi Hasan Türek Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Servis sürücüsü E.B. (42), plastik ambalaj üretimi yapan fabrikanın işçilerini, fabrikaya götürmek üzere yola çıktı. Yönetimindeki 45 J 0811 plakalı minibüsün kontrolünü kaybeden servis sürücüsü, yolun sağ tarafında yükünü indiren park halindeki K.C. (45) idaresindeki 35 HC 5676 plakalı TIR'ın dorsesine sol arka kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Selek, yaşamını yitirdi. Araçta bulunan diğer 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Selek'in cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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