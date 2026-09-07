İşçi servisi kazasında kural ihlali tespit edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kılıçlar köyü girişindeki kazada yaralananların hayati tehlikesi yok; ilk incelemede minibüs sürücüsünün kavşakta hızını azaltmadığı değerlendirildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 14 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının ardından başlatılan incelemelerde kaza nedeni netleşti. Trafik jandarması ekiplerinin olay yerinde yürüttüğü teknik incelemelerde, minibüs sürücüsünün kavşak yaklaşımında hızını düşürmediği ve bu nedenle Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-A maddesinde yer alan kuralı ihlal ettiği değerlendirildi.