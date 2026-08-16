  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kalibaf siyonist çeteye ve hamisine rest çekti! Hem sahada hem masada biz kazandık Aziz Yıldırım İsmail Kartal’a baskı mı yaptı? Ersun Yanal neler anlattı neler Suudi destekli güçler 24 saatte 181 kez saldırdı! İç savaş şiddetleniyor Bakan Göktaş'tan aile ve nüfus paylaşımı Güçlü ailelerimizle büyük sofralarda buluşacağız Savaş pilotları kaybolmuştu! Katar’ın açıklaması İran’ı küplere bindirdi Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartmıştı! Tribün zorbası tescilli şarlatan gözaltına alındı Mısır'da kritik Gazze diplomasisi! Hamas heyeti Mısır İstihbaratı ile masaya oturdu! Alihan Kuriş günler sonra görüntülendi: Son hali merak ediliyordu Alihan Kuriş ve ekibi yaptırdı! İşte örgütün Almanya’daki 70 milyon Euroluk üssü Bakan Çiftçi’den tribündeki çirkinliğe sert tepki: Holiganizme asla geçit vermeyeceğiz
Gündem İşçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Gündem

İşçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İşçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Hatay’da işçileri taşıyan servis minibüsünün tırla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, Erzin-Ceyhan kara yolu Burnaz mevkiinde yaşandı. Toros Tarım işletmesinden çıkan işçi servisi ile karşı yönden gelen tır kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen minibüsteki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada serviste bulunan Mehmet Soylu isimli işçi hayatını kaybederken, 15 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Soylu'nun cansız bedeni de olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Servisteki işçilerin taşeron firmada çalıştığı ve mesai bitimi Dörtyol ile Payas ilçelerindeki evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23