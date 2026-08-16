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Gündem Fenerbahçe maçındaki skandalda son karar
Gündem

Fenerbahçe maçındaki skandalda son karar

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Fenerbahçe maçındaki skandalda son karar

Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerindeki formaya göz diken tribün magandasına yargı hak ettiği cevabı verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüpheli Ş.A. hakkında ev hapsi kararı verilirken, minik evladımızı bağrına basan kahraman polis İçişleri Bakanlığı tarafından takdir edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.

Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Ş.A. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

 

Bakan Çiftçi: Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun formasının çıkarttırıldığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

"Polis canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz can yoldaşımızdır" ifadelerine yer veren Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor, fedakar polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

 

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek incelemede bulundu

Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Süper Lig karşılaşması kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Karşılaşma öncesinde stadyum ve çevresinde yürütülen çalışmaları denetleyen Yüksek, alınan tedbirler ve görevlendirmelere ilişkin bilgi aldı.

Taraftarların stadyuma girişinden müsabaka sonrasında bölgeden güvenli şekilde ayrılmasına kadar tüm süreçte ekipler görev başında bulunurken, stadyum içi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri uygulandı.

Çocuğun forması çıkarılmıştı Gençlerbirliği’nden açıklama var
Çocuğun forması çıkarılmıştı Gençlerbirliği’nden açıklama var

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Çocuğun forması çıkarılmıştı Gençlerbirliği’nden açıklama var

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartmıştı! Tribün zorbası tescilli şarlatan gözaltına alındı
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartmıştı! Tribün zorbası tescilli şarlatan gözaltına alındı

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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartmıştı! Tribün zorbası tescilli şarlatan gözaltına alındı

Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi Bakan Bak'tan çok sert tepki
Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi Bakan Bak'tan çok sert tepki

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