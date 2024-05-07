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Yerel İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-05-07 16:09:00 -
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Karabük’ün Eflani ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçe merkezine bağlı Candaroğulları Mahallesi Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 78 ABK 206 plaka Ford Transit marka işçi servisi ile karşı istikametten gelen İ.Ç. idaresindeki Tofaş marka 34 FDL 077 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, servis aracının sürücüsü M.Y. ile otomobil sürücüsü İ.Ç., 8 yaşındaki Z.A.M ve B.Ç. (62) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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