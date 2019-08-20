0553 313 94 23

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te işçileri taşıyan servis otobüsü ile hafriyat kamyonun kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2019 Salı 18:25
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te bir fabrikaya işçi taşıyan servis otobüsü ile hafriyat kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan Ali A. idaresindeki 27 S 3472 plakalı servis otobüsü ile Mehmet G. idaresindeki 01 JB 589 plakalı hafriyat kamyonu üç yol kavşağında kafa kafaya çarpıştı.

Kazada işçi servisindeki 14 kişi ile birlikte kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:25
  1. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ormanların imara açılması mümkün değildir"
    1. "Ormanların imara açılması mümkün..
    2. Dilipak: 'Beka' tartışmasına bu akılla..
    3. İsrail ile BAE arasında istihbarat..
    4. Yunus ekibi park halindeki araca..
    5. Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil..
    6. Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    7. Ağrı'da terör operasyonu
    8. Pınar Karşıyaka, Semih Erden'i..
    9. Alaplı’da şüpheli varil paniği
    10. Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    11. Antalyaspor'da transfer
    12. Dehşet saçan eski sevgili hakim..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. ABD Başkanı Trump’ın 10’uncu torunu..
    15. Aristo’nun kültürel geleneği..
    16. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    17. Sivas’ta 768 konut satıldı
    18. Kırıkkale’de takla atan otomobil su..
    19. "Tüketicinin hak kaybı olmaması için..
    20. Çerkezköy TSO Meclisi toplandı
    21. “İl Merkezi Anaokulu Müdürleri..
    22. Valiler ve komutanlar ’Kıran’..
    23. Borsa günü yükselişe tamamladı
    24. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    25. İşçi servisi ile kamyon çarpıştı! Çok..
    26. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de..
    27. Hasta, bastonla aile hekimini darp etti
    28. Alanyaspor, Lokman Gör için imza..
    29. İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 15..
    30. Bakan Yardımcısı Dursun son..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz