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Ekonomi İşçi sendikasından nasıl istifa edilir?
Ekonomi

İşçi sendikasından nasıl istifa edilir?

Kayıtlı olduğu sendikasından istifa etmek isteyen işçi ne yapmalıdır? İşçi sendikasından nereden istifa edilir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-24 02:13:00 -
İşçi sendikasından nasıl istifa edilir?

Üyesi olduğunuz sendikadan istifa etmek için e-Devlet üzerinden kolayca işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşçi sendikasından istifa etmek isteyenlerin uygulaması gereken adımlar:

1-Sendikadan istifa etme işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiği için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmak gerekiyor. Eğer şifre yoksa bizzat PTT şubesine başvurarak şifre temin edilebilir.

2- e-Devlet sistemine başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısına tıklayınız. Bu bağlantıda e-Devlet üzerinden verilen bütün hizmetlere ulaşabilirsiniz. Sendika üyeliğine dair yapacağınız tüm işlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmetlerinin altında bulunan İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri bağlantısına tıklayın.

3- Bu bağlantıya tıkladıktan sonra üyesi olduğunuz sendikaya dair bilgiler göreceksiniz. O sayfada bulunan “İstifa et” butonuna tıklayarak istifanızı gerçekleştirmiş olursunuz.

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