İşçi sendikasından nasıl istifa edilir?
Kayıtlı olduğu sendikasından istifa etmek isteyen işçi ne yapmalıdır? İşçi sendikasından nereden istifa edilir? İşte detaylar…
Üyesi olduğunuz sendikadan istifa etmek için e-Devlet üzerinden kolayca işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşçi sendikasından istifa etmek isteyenlerin uygulaması gereken adımlar:
1-Sendikadan istifa etme işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiği için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmak gerekiyor. Eğer şifre yoksa bizzat PTT şubesine başvurarak şifre temin edilebilir.
2- e-Devlet sistemine başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısına tıklayınız. Bu bağlantıda e-Devlet üzerinden verilen bütün hizmetlere ulaşabilirsiniz. Sendika üyeliğine dair yapacağınız tüm işlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmetlerinin altında bulunan İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri bağlantısına tıklayın.
3- Bu bağlantıya tıkladıktan sonra üyesi olduğunuz sendikaya dair bilgiler göreceksiniz. O sayfada bulunan “İstifa et” butonuna tıklayarak istifanızı gerçekleştirmiş olursunuz.