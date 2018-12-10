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İşçi Partisi Lideri bombaladı! 'Artık iş gören bir yönetimimiz yok'

Birleşik Krallık Avam Kamarası’nda gerçekleşecek olan Başbakan Theresa May’in Brexit planı oylamasının 'ertelendiğine' dair iddialarla ilgili Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, söz konusu erteleme kararının doğru olmasının “artık Birleşik Krallık’ta iş gören bir yönetim olmadığı” anlamına geleceğini söyledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:19
İşçi Partisi Lideri bombaladı! 'Artık iş gören bir yönetimimiz yok'

Birleşik Kralık'ta Avam Kamarası’nda yarın gerçekleşmesi beklenen Brexit oylaması öncesi Başbakan Theresa May, meclis üyeleriyle görüştü. Görüşmelerin ardından May, Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom ve Brexit Sekreteri Stephen Barclay’in Avam Kamarası’nda konuyla ilgili açıklamada bulunacakları duyurulurken, Birleşik Krallık yerel basınında yer alan haberlerde bazı kaynaklar, Brexit oylamasının ertelendiğini öne sürdü.

"Artık iş gören bir yönetimimiz yok"

Söz konusu iddialarla ilgili Corbyn, şu açıklamalarda bulundu:

“Yönetim Theresa May’in Brexit anlaşmasını o kadar korkunç buldu ki, son dakikada oylamayı ertelemeye karar verdi. En az iki haftadır May’in anlaşmasının meclis tarafından reddedileceğini biliyorduk çünkü bu anlaşma Birleşik Krallık’a zarar veriyor. Bunun yerine May, Brüksel’e geri dönüp yeniden müzakere yapmak veya halkın yeni bir yönetim seçebilmesi için bir oylama çağrısında bulunmak yerine, anlaşma üzerinde ısrar etmeyi sürdürdü. Artık iş gören bir yönetimimiz yok. Theresa May Brexit’i mahvetmeye devam ederken, kamu hizmetlerimiz kırılma noktasına geldi ve insanlar yetersiz yatırımlar sebebiyle çeşitli zorluklar yaşıyor.”

Söz konusu iddialardan önce The Guardian’a yazan Kuzey İrlanda Sekreteri Karen Bradley, Birleşik Krallık’ın Brexit sebebiyle oluşacak bölünmelerden büyük zarar görebileceğine dikkat çekerken, bir uzlaşmaya varılamaması durumunda Kuzey İrlanda bölünmesine benzer bir senaryonun olası olduğunu söyledi. Bradley, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Brexit olayları sakinleştikten sonra, ülkemizin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerindeki bölünmeyi arkamızda bırakmak için ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Kuzey İrlanda, bölünmenin verebileceği zararları ve söz konusu bölünmenin üstesinden gelindiği takdirde sağlayacağı yararları çok iyi biliyor.”

Londra’da bugün gerçekleşen gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ise şöyle konuştu:

“Söz konusu iddiaların doğru olduğunu varsayarsak bu durumu, gidecek yeri kalmamış ve kaosa doğru sürüklenen bir yönetimin içler acısı bir korkaklık gösterisi olarak tanımlayabilirim. Oylama meclis içindeki bir iç savaş sebebiyle ertelenmiş gibi görünüyor. İskoçya, Birleşik Krallık’ın AB’de kalması yönünde oy kullanmıştı fakat bütün bu felaket Brexit sürecinde olduğu gibi bir kez daha görüşlerimiz görmezden geliniyor.”

Eski Brexit Bakanı ve European Research Group Başkan Yardımcısı Steve Baker ise oylamanın ertelenmesinin May’in yenildiği anlamına geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:19
  1. Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn
  2. Brexit
  3. Açıklama

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 46 dk önce
    Sizde Sarı Yeleklerinizi Giyin, Londra da, Gösteri Yapın. Mademki Şikayetiniz. Bu da, İngiltere Baharı Olsun.
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