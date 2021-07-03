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Ekonomi İşçi, memur ve emeklinin gözü enflasyon oranında
Ekonomi

İşçi, memur ve emeklinin gözü enflasyon oranında

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 20:01:00 -
İşçi, memur ve emeklinin gözü enflasyon oranında

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 5 Temmuz’da açıklanacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek.

Beş aylık enflasyon yüzde 6,39

Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

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