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Gündem İşçi-emekçi haklarından dem vuran Habertürk'ten tokatçı Muharrem Sarıkaya ile ilgili açıklama
Gündem

İşçi-emekçi haklarından dem vuran Habertürk'ten tokatçı Muharrem Sarıkaya ile ilgili açıklama

Habertürk'te 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerle ilgili gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Habertürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada özür dilemekle yetindi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 22:50:00 - 2021-12-19 22:59:14

Habertürk, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerle ilgili özür diledi.

Sözde tarafsız yayıncılık yaptığını ileri sürerken özde AK Parti hükümetine operasyon çeken Turgay Ciner’in sahibi olduğu Habertürk’te 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Muharrem Sarıkaya, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı.

Habertürk'ten açıklama

Skandal görüntülere sosyal medyadan tepki yağmasının ardından Habertürk konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gün boyunca yaptığı haberlerle işçi-emekçi hakkı vurgusu yapan Habertürk, skandalla ilgili özür dilemekle yetinirken Muharrem Sarıkaya hakkında bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu oldu.

Habertürk'ün açıklaması şöyle:

"Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."

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