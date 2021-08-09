İşçi emekçi edebiyatçısı CHP'li Gürsel Tekin'in oğluna şatafatlı düğün töreni! İsrafın dibine vurdular...
AK Parti iktidarını her fırsatta 'israfçılık'la suçlayan işçi ve emekçi edebiyatçısı CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, oğlu için Sait Halim Paşa yalısında şatafatlı bir düğün töreni gerçekleştirdi.
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Türkiye orman yangınları ile mücadelesine aralıksız devam ederken, süreci sabote etmekten başka hiçbir destek sunmayan CHP'nin milletvekillerinden Gürsel Tekin, Sait Halim Paşa yalısındaki şatafatlı süper lüx törenle oğlunu evlendirdi.
Ooo Barış bey, Sait Halim Paşa yalısı ha!
AK Parti iktidarını her fırsatta 'israfçılık'la suçlayıp, 'Biz CHP iktidarında israfa son vereceğiz' söylemi geliştiren işçi ve emekçi edebiyatçısı CHP'li Tekin'İn şatafatlı düğün töreni tepkilere sebep oldu. Törene CHP yandaşı Gürkan Hacır ile CHP'li Barış Yarkadaş da katıldı. Tekin'in oğlunun nikahını CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.