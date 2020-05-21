İscehisar’da mahalle fırınları yenileniyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde, yöresel ekmek ve hamur işlerinin pişirildiği mahalle fırınlarının iç kısımları hijyenik, dış cepheleri ise modern görünüme kavuşturuluyor.

İscehisar halkın hizmetime açılan mahalle fırınlarının, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin’in talimatıyla bakıma alındığı bildirildi.

Başkan Şahin, geleneksel mahalle fırınlarının önemli bir kültürel miras olduğunu ifade ederek, “Anadolu’yu yurt edindiğimiz günden bu yana, eski bir geleneğimiz olan mahalle fırınlarını yaşatmaya devam ediyoruz. Belediye hizmeti olarak yapılan mahalle fırınlarımızın iç bölümlerini hijyenik, dış bölümlerini de modern bir görünüme kavuşturma çalışmaları başlattık.” dedi.