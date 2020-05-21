  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

El açması su böreği nasıl yapılır?

2 metre sosyal mesafe güvenli mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilecek mi?

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye
için kalan
Aktüel

İscehisar’da mahalle fırınları yenileniyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde, yöresel ekmek ve hamur işlerinin pişirildiği mahalle fırınlarının iç kısımları hijyenik, dış cepheleri ise modern görünüme kavuşturuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:48:06 -
İscehisar’da mahalle fırınları yenileniyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde, yöresel ekmek ve hamur işlerinin pişirildiği mahalle fırınlarının iç kısımları hijyenik, dış cepheleri ise modern görünüme kavuşturuluyor.


İscehisar halkın hizmetime açılan mahalle fırınlarının, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin’in talimatıyla bakıma alındığı bildirildi.


Başkan Şahin, geleneksel mahalle fırınlarının önemli bir kültürel miras olduğunu ifade ederek, “Anadolu’yu yurt edindiğimiz günden bu yana, eski bir geleneğimiz olan mahalle fırınlarını yaşatmaya devam ediyoruz. Belediye hizmeti olarak yapılan mahalle fırınlarımızın iç bölümlerini hijyenik, dış bölümlerini de modern bir görünüme kavuşturma çalışmaları başlattık.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı