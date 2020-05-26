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Aktüel

İscehisar Kaymakamı Kapar kamu personelinin bayramını kutladı

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, ilçedeki kamu görevlilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:45:10 -
İscehisar Kaymakamı Kapar kamu personelinin bayramını kutladı

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, ilçedeki kamu görevlilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.


Kaymakam Uğur Kapar, ziyaretlerine ilk olarak Mezarlık Kavşağı Polis Uygulama Noktası ile başladı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi, İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İscehisar Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti. Ziyaretlerinde yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kapar, görevli güvenlik memurları, 112 Acil Çağrı Merkezi personeli ve Devlet Hastanesi Acil Servisi personellerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

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