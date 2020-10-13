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Ekonomi İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı
Ekonomi

İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1 Haziran'dan eylül sonuna kadar 119 bin 122 kişinin İşbaşı Eğitim Programı'ndan faydalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:37:00 -
İşbaşı Eğitim Programı'ndan 4 ayda yaklaşık 120 bin kişi yararlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran itibarıyla Aktif İşgücü Programları ile vatandaşları işgücü piyasasına hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların mesleki tecrübe ve tecrübe kazanmalarını ve işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştıran İşbaşı Eğitim Programı'nın büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın teorik eğitim aldıkları mesleklerdeki uygulamalarla yerinde görmesini sağlıyoruz.  çalışma ortamına uyum göstermelerini sağlıyoruz. 1 Haziran'dan Eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programdan yararlandırdık.Böylece iş gücü piyasasının  ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlıyoruz  programdan yararlanan vatandaşlarımız mesleki deneyim kazanıyor. "ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 2009 yılından itibaren 2020 yılı Eylül ayı sonuna kadar yaklaşık 1,8 milyon kişinin İşbaşı Eğitim Programı ile mesleki deneyim kazandıklarını vurgulayarak, program kapsamında katılımcılara maddi destek sağladıklarını kaydetti.

Selçuk, "İşbaşı Eğitim Programlarına katılan her katılımcıya günlük 89.40 lira ödüyoruz. Bazı mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılanlara günlük 100 lira ödüyoruz. Eğitim süresince katılımcıların genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılıyoruz. " bilgisini paylaştı.

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