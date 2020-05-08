İşadamı Gürsoy: “Bugünleri analarımızın dualarıyla atlatacağız”

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Gürsoy, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, geçirdiğimiz bu zor günler de annelerimizin duasına ve sevgisine ihtiyaç duyduğumuzu vurguladı.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Gürsoy yayımladığı mesajda, annelerin, toplum yapısının, mutlu ve sağlıklı yeni nesillerin güvencesi olarak, hoşgörü, güven, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağı olduğunu bildirdi.

Gürsoy, “Birlikteliğimizi sağlayan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı olduğunu hiçbir zaman ve hiçbir koşulda unutmamalıyız. Bu zor günler de bütün Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) illetini de başta analarımızın dualarıyla toplum olarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Fedakarlıklarla ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren sevgi sembolü, yaşam ışığı, hayatın temel taşları olan bütün annelerin Anneler Günü’nü en kalbi duygularla kutluyorum” dedi.