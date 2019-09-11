İşadamı Erdemoğlu, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Merinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Merinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besnili İşadamı Ali Erdemoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek sohbet etti.Ziyarette yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a çalışmalarında başarılar dileyen işadamı Erdemoğlu, Adıyaman’ın hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok kıymetli işadamımız Merinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, bugün bizi ziyaret ettiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.