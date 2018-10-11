0553 313 94 23

İsa başkanın şeker gibi ‘tasarrufu’ 1 milyon TL’lik makam aracı

Geliri işçilerin ödedikleri aidatlardan oluşan Şeker-İş Sendikası’nın Başkanı İsa Gök, kendisine piyasada değeri 1 milyon TL’yi bulan bir makam aracı aldı. Trafiğe çıkış tarihi 18 Eylül 2018 olan araçla ilgili Gök, “Araba arızalandı, mecbur kaldık aldık. Uzun yola gidiyoruz. Hem hızlı hem de güvenli olması gerekiyordu” dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 06:19
İsa başkanın şeker gibi ‘tasarrufu’ 1 milyon TL’lik makam aracı

Türkiye'de son haftalarda tüm kesimler tasarruf önlemlerini tartışırken, şeker işçilerinin örgütlendiği Şeker-İş Sendikasından tartışmalı bir hamle geldi. Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök’ün makam aracı değişti ve piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen lüks bir otomobil alındı. Gök, “Araba arızalandı, mecbur kaldık, aldık” dedi. Sendikanın geliri işçilerin ödedikleri aidatlardan oluşuyor.

 

Donanımsız 970 bin TL

 

Gök için alınan Audi marka A6 Sedan 3.0 Quattro marka aracın donanımsız fiyatı 138 bin 192 Euro düzeyinde bulunuyor. Bu rakam TL bazında 970 bin 318 liraya karşılık geliyor. Donanım eklendikçe otomobilin fiyatı yükseliyor. Trafik bilgilerine göre de aracın trafiğe çıkış tarihi 18 Eylül 2018.

 

 

Rakamı bilmiyorum



Şeker-İş Başkanı İsa Gök, Hürriyet’in konuyla ilgili soruları üzerine, “Kullandığım araç arızalandı. Uzun yola gidiyoruz. Hem hızlı hem de güvenli olması gerekiyordu” diyerek araç alımını doğruladı. Ağrı’dan Kars’a pek çok yere gittiklerini belirten Gök, “Rakamı bilmiyorum.

Arkadaşlar pazarlık yapıp aldı. Mercedes aldığında da bir yığın dert oluyor, diğer arabalarda da dert bitmiyor. Kars’a, Ağrı’ya, Muş’a her yere gidiyorum. Ne gerekiyorsa o yapıldı, bu konulara mı kalındı” dedi.

Özelleştirmelerle gündeme geldi



MAKAM aracı tartışmasıyla gündeme gelen İsa Gök, 2006 yılından bu yana sendikanın genel başkanlığını yapıyor. Şeker-İş Sendikası’nın bu yılki önceliği ise şeker fabrikalarının özelleştirilmesi olmuştu. Sendika, fabrikaların özelleştirilmemesi için bir dizi eylem yapmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 06:19
  1. Muş
  2. Kars
  3. Ağrı
  4. makam aracı
  5. gazeteİsa Gök

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selman'ın "Kaşıkçı" planı dinlemeye takıldı
    1. Selman'ın "Kaşıkçı" planı dinlemeye..
    2. FBI'dan itiraf gibi açıklama! ABD çok..
    3. AYM'nin "Ayasofya" kararı: "Kabul..
    4. Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Tüm..
    5. Konuşmaları deşifre oldu! Yeni..
    6. Absürt komedi başladı... ABD'li..
    7. Trump'a Kaşıkçı için 'Magnitsky' talebi
    8. ABD yönetimi açıkladı! Yeni..
    9. Tekirdağ’da feci kaza… Ölü ve..
    10. Kayıp gazeteci ile ilgili korkunç..
    11. Akılalmaz kaza! Saçları alev aldı,..
    12. İsa başkanın şeker gibi ‘tasarrufu’ 1..
    13. İstanbul için kritik uyarı
    14. Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman sözleri:..
    15. Galatasaray aradığı forveti..
    16. Everton cephesinden Cenk Tosun..
    17. CHP'ye şok! Erdoğan'dan bomba 'İş..
    18. Başkan Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün..
    19. "3'üncü dünya savaşı çoktan başladı"
    20. Muş'ta sıcak temas: 5 terörist..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
    Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
    TRT'yi basan haine bildiriyi bir 'Dost' göndermiş
    TRT'yi basan haine bildiriyi bir 'Dost' göndermiş
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    İpler iyice gerildi! "İsrail bizi vuramaz"
    İpler iyice gerildi! "İsrail bizi vuramaz"

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    Celal Şengör'den 'pornocuyum' itirafı: Eğitim için...
    Celal Şengör'den 'pornocuyum' itirafı: Eğitim için...
    CHP-HDP'nin seçim ittifakına FETÖ de dahil oldu
    CHP-HDP'nin seçim ittifakına FETÖ de dahil oldu