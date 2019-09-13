İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıya tutuklama Kars'ta, iki ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ta, iki ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde iki iş yerine giren kişinin bir miktar para çalarak kaçması üzerine zanlıyı yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Çalışma sonucu K.D. olduğu belirlenen zanlı polislerce kentte düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan K.D, polisteki işlemleri sonrası Kars Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde, iş yerlerinden çaldığı paraları harcadığını söylediği belirtildi.

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