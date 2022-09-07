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Yerel İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Yerel

İş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yapması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 10:43:00 -

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iki iş yerinden çeşitli araç parçaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin T.G. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan T.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

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