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İş yerine pompalı tüfekle saldırı

İş yerine pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu.

18 Eylül 2018 Salı 18:35
İş yerine pompalı tüfekle saldırı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Salköprü Mahallesi Arkadaş Sokak’ta bulunan Y.B.’ye ait iş yerinin önüne gelen İ.B. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle düğün salonuna ateş açtı. İş yeri sahibi Y.B.’nin silahıyla karşılık verdiği olayda, kimse yaralanmazken düğün salonunun camlarına ve çevrede bulunan bazı araçlara saçma isabet etti.

Olay sonrası şüpheli geldiği otomobille olay yerinden kaçarken, polis ekipleri iş yeri sahibi Y.B.’yi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Polis ekipleri çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen İ.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan aynı saatlerde İnönü Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde bir askerinde karıştığı kavgada silahlar çekildi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bir uzman çavuş ile bir vatandaş arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi üzerine uzman çavuş beylik tabancasıyla 2 el havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme de 2 adet boş kovan bulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 18:35
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