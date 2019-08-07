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İş yerine hırsızlık için geldiğini iddia ettiği şüpheliyi öldürdü

Daha önce iki kez soyulunca nöbet tutmaya başlayan iş yeri sahibi, hırsızlık amacıyla geldiklerini öne sürdüğü şüphelilerden birini öldürdü - Gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
İş yerine hırsızlık için geldiğini iddia ettiği şüpheliyi öldürdü

İSTANBUL(AA) – Başakşehir’de daha önce iki kez soyulunca tüfekle nöbet tutmaya başlayan iş yeri sahibi, hırsızlık amacıyla geldiklerini öne sürdüğü şüphelilerden birine ateş ederek öldürdü, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak’ta iki kez hırsızların girip 230 bin liralık tekstil ürünü çalınan iş yeri sahibi M.K (27) tüfekle nöbet tutmaya başladı.

M.K., iş yerine yanındakilerle birlikte hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığını öne sürdüğü S.Y.'yi (30) pompalı tüfekle vurdu.

Uyuşturucu, hırsızlık ve polise mukavemetten suç kaydı bulunan S.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, yanındakiler ise olay yerinden kaçtı.

Gözaltına alınan M.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
  1. Başakşehir
  2. cinayet
  3. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü

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