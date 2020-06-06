İş yerine dönüş kuralları belirlendi

Çalışanlar ofiste de olsalar toplantılar sanal ortamdan yapılacak. Salgın tamamen ortadan kalktığında kritik toplantıların minimum yüzde 50’si internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Evden çalışma sistemi devam edecek. Haftada bir gün ofis dışından çalışmak teşvik edilecek.

Hijyen kuralları harfiyen uygulanacak. UV ve UVL sistemleriyle hem servis araçları hem de ofise gelen paketler kapsamlı şekilde dezenfekte edilecek.

Sosyal mesafe korunacak

Mavi ve beyaz yakalılara maske ile eldiven takma şartı getirilecek.

Çalışanların hem birbirleriyle hem de müşterilerle yakın temasa girmeleri engellenecek.

Ulaşımda toplu taşıtlardan değil, servislerden yararlanılacak. Servise alınacakların sayısı ise sosyal mesafe kurallarına göre belirlenecek. Koltuklar, isme özel ayrılacak.

Atılacak adımlar sıralandı

Bu arada; Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) tarafından yeni normale geçişte atılacak adımlarla ilgili ‘COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı’ başlıklı rehber yayınlandı. 211 maddelik rehber; kamu kurumlarının, işverenlerin ve çalışanların görüşleri ile önerilerinden yararlanılarak hazırlandı.

Düzen değişiyor

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, pandeminin yayılımının yavaşlama eğilimine girdiğini dile getirerek, “Bu durum önlemlerin hafifletileceği anlamına gelmiyor aksine tedbirleri hayatın merkezine alan yeni bir düzenin başlayacağına işaret ediyor” dedi.

Akkol, ‘COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı’ çalışmasının yeni düzen için referans bir doküman olduğunu söyledi.