İş yerine dönüş kuralları belirlendi
Dünyayı paniğe sevk eden Corona virüsü (Covid-19) tehdidinin büyük ölçüde bertaraf edilmesi, hayatın normalleşmesiyle işe dönüş süreci hız kazanıyor. Mavi ve beyaz yakalıların sürece adapte olmaları, güvenli ortamda çalışmaları için ise ilave tedbirler alınıyor. Bu tedbirler şöyle:
Çalışanlar ofiste de olsalar toplantılar sanal ortamdan yapılacak. Salgın tamamen ortadan kalktığında kritik toplantıların minimum yüzde 50’si internet üzerinden gerçekleştirilecek.
Evden çalışma sistemi devam edecek. Haftada bir gün ofis dışından çalışmak teşvik edilecek.
Hijyen kuralları harfiyen uygulanacak. UV ve UVL sistemleriyle hem servis araçları hem de ofise gelen paketler kapsamlı şekilde dezenfekte edilecek.
Sosyal mesafe korunacak
Mavi ve beyaz yakalılara maske ile eldiven takma şartı getirilecek.
Çalışanların hem birbirleriyle hem de müşterilerle yakın temasa girmeleri engellenecek.
Ulaşımda toplu taşıtlardan değil, servislerden yararlanılacak. Servise alınacakların sayısı ise sosyal mesafe kurallarına göre belirlenecek. Koltuklar, isme özel ayrılacak.
Atılacak adımlar sıralandı
Bu arada; Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) tarafından yeni normale geçişte atılacak adımlarla ilgili ‘COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı’ başlıklı rehber yayınlandı. 211 maddelik rehber; kamu kurumlarının, işverenlerin ve çalışanların görüşleri ile önerilerinden yararlanılarak hazırlandı.
Düzen değişiyor
MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, pandeminin yayılımının yavaşlama eğilimine girdiğini dile getirerek, “Bu durum önlemlerin hafifletileceği anlamına gelmiyor aksine tedbirleri hayatın merkezine alan yeni bir düzenin başlayacağına işaret ediyor” dedi.
Akkol, ‘COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı’ çalışmasının yeni düzen için referans bir doküman olduğunu söyledi.