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Aktüel

İş yerine camdan giren kızı acı manzarayla karşılaştı

Antalya’da bir kişi, 6 yıldır yaşadığı oto boyama dükkanında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:38:04 -
İş yerine camdan giren kızı acı manzarayla karşılaştı

Antalya’da bir kişi, 6 yıldır yaşadığı oto boyama dükkanında ölü bulundu. Telefonundan ulaşamadığı babasının dükkanına yandaki esnafın yardımıyla giren kızı, babasının cansız bedeniyle karşılaştı.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 10.30 sırasında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazid Caddesi üzerindeki bir oto boyama dükkanında meydana geldi. Sabah babası Süleyman Öztürk’ü (64) telefonla arayan ancak ulaşamayan kızı Semra, babasının iş yerine geldi. Yandaki esnafın yardımıyla iş yerinin kepenginin kilidinin kırılmasıyla içeri giren kızı, babasını hareketsiz şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından iş yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek iş yeri içinde inceleme yaptı. Polis ve savcının incelemesinin ardından Süleyman Öztürk’ün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Semra iş yerinin önünde oturduğu kanepede gözyaşları döktü.

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