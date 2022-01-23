İş yerinde dedikodu yapanlar yandı!

Takvim gazetesi yazarı Ali Şerbetçi, okuyucularından gelen sorulara yer verdiği yazısında, işyerinde dedikodu yapmanın tazminatsız işten çıkarılma nedeni olduğuna vurgu yaptı. İşte o dikkat çekici yazı:

"25 kişi çalışan firmanın sahibiyim. işyerinde son 6 aydır birbirleriyle çekişme nedeniyle dedikodu yaparak işyerinde çalışma barışı bozuluyor. Dedikodu yapan kişileri çağırıp işyerinde huzur ve sukuneti bozuyorsunuz diye sözlü alarak uyardık ancak bir fayda etmedi.

Yerlerini değiştirdik, kişilerin birbirleri hakkında uydurma ve eleştirleri patron olarak sekreterime kadar geliyor. Bu kişileri işten çıkarınca tazminat ödemek istemiyorum. Dedikodu yapan işçiler tazminatsız işten çıkartılır mi? H.K.

Sayın Okurum, işyerinde fazla dedikodu yapmak çalışanların tazminatsız olarak işten gkarılmalanna neden olabilir. İş Kanunu'nun 25. maddesi düzeni bozacak davranışlarda bulunanların tazminatsa olarak iş sözleşmelerinin fesih edilmesine imkan veriyor. Yargıtay'ın son zamanlarda vermiş olduğu kararlar dedikodu yaparak işyerinde huzuru bozan işçinin iş sözleşmesini tazminat ödemeden fesh edilebileceği yönünde. Bu nedenle çalışanların düzeni bozacak şekilde hareket etmemeleri gerekmektedir."