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İş yerinde bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışma hayatının en merak edilen konularından biri kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı almak isteyen çalışanların uyması gereken bazı kurallar var.

17 Nisan 2018 Salı 08:30
İş yerinde bunu yapan tazminatsız kovulur

Kıdem tazminatı almak için bazı koşullar bulunuyor. Bu koşullardan biri de iş yerinden kovulmak. Fakat iş yerinden kovulduğunuz halde tazminat almadan ayrılabilirsiniz. Bunun nedeni ise iş yerinde dedikodu yapmanız.

İş Kanunu'nun 25. maddesine göre iş yerinde dedikodu yapan kişiler tazminat bir şekilde kovuluyor. İş yerinde dedikodu yaparsanız iş sözleşmeniz fesh ediliyor. İş yerinde çalışma yerinin düzenini bozacak şekilde davranırsanız tazminatsız olarak kovulursunuz. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:30
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