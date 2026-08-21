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Yerel İş yeri yangını korkuttu
Yerel

İş yeri yangını korkuttu

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İş yeri yangını korkuttu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir dükkanda başlayıp yanındaki işletmeye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir işyerinde başlayan yangın, bitişiğindeki işletmeye de sıçraması sonrası itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıktığı işletme tamamen yanarken, bitişiğindeki kahvehane ise kısmen zarar gördüğü açıklandı.

Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Dalaman Ege Mahallesi’ndeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın nedeniyle döner salonu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki kahvehanede ise kısmi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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