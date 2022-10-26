  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada!
Yerel

İş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada!

Esenyurt’ta iş yeri önünde husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden adamın o anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 18:08:00 - 2022-10-26 18:23:46

Esenyurt’ta iş yeri önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tayfun Erden'in vurulma anı kameralara yansıdı.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde dün akşam saat 21.00 sıralarında iş yeri önünde bekleyen Tayfun Erden, husumetlilerinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Görüntüler ortaya çıktı

Yaralanan Erden, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün Tayfun Erden'in vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı anı, kaçışmalar ve Erden’in vurulması görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23