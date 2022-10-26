İş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada!
Esenyurt’ta iş yeri önünde husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden adamın o anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.
Esenyurt’ta iş yeri önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tayfun Erden'in vurulma anı kameralara yansıdı.
Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde dün akşam saat 21.00 sıralarında iş yeri önünde bekleyen Tayfun Erden, husumetlilerinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Görüntüler ortaya çıktı
Yaralanan Erden, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün Tayfun Erden'in vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı anı, kaçışmalar ve Erden’in vurulması görülüyor.