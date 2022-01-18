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Ekonomi İş yeri alışverişinde sipariş sayısı yüzde 61 arttı
Ekonomi

İş yeri alışverişinde sipariş sayısı yüzde 61 arttı

Kırtasiye malzemesinden temizlik ürününe, gıda ve mutfak gerecine kadar iş yerlerinin tüm ihtiyaçlarını online ortamda karşılayan Avansas tarafından 2021 yılı alışveriş trendleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 21:38:00 -
İş yeri alışverişinde sipariş sayısı yüzde 61 arttı

Sipariş sayısı 2020 yılına kıyasla yüzde 61 arttı. 2021 yılında iş dünyası, alışveriş için 62 milyon dakikadan fazla zamanı Avansas’ta geçirdi. Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, şunları kaydetti: “Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak, sipariş teslim sürecini geliştirmek amacıyla yatırımlar yaptık. Sipariş teslimatında istihdam alanında ise bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında işe alımlarımızı yükselttik. Müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmak adına sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucu da ‘Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları’nın belirlendiği ‘B2B Excellence Awards’ta Ofis-Kırtasiye kategorisinde bu yıl da birincilik ödülünün sahibi olduk.” Avansas’ın araştırmasına göre2021’de en çok alışveriş İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapıldı. Bu illeri sırasıyla Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Antalya ve Manisa izledi.

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