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Ekonomi İş yapmak kolaylaşmalı! Hukuk sistemi hızlanmalı
Ekonomi

İş yapmak kolaylaşmalı! Hukuk sistemi hızlanmalı

Hükümet tarafından ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için gerekli her adım atılıyor. Uzmanlardan ise sık sık “Türkiye’de iş yapmak daha da kolaylaştırılsın. Hukuk sisteminin daha hızlı ve etkin çalışması sağlansın” çağrıları geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 13:02:00 -
İş yapmak kolaylaşmalı! Hukuk sistemi hızlanmalı

Buğra Kardan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı Ekonomi Reform Paketi olumlu rüzgâr estiriyor. Paketin yeni yatırımlara kapı aralaması, üretimi ve ihracatı atağa kaldırması, istihdamı önemli ölçüde arttırması bekleniyor.

Fonlara markaj

Reform takvimini belirleyen hükümet de yerli ve yabancı yatırımlarına yenilerini eklemek için girişimlerde bulunuyor. Dev firmaların ve fonların yöneticilerini markaja alıyor. Şirket adedini arttırmayı odağa alan ekonomi yönetimine ise iktisatçılarca devamlı “Üretici ile ihracatçının önünde yer alan bariyerler kaldırılmalı” uyarısı yapılıyor.

Ek adımlar atılmalı

İlaveten yabancı yatırım çekmek için yeni adımlar atılması gerektiği belirtiliyor. Bu adımlar şöyle sıralanıyor: l İş yapmak daha da kolaylaştırılmalı. l Hukuk sisteminin daha etkin ve hızlı biçimde çalışması sağlanmalı. l Yatırımları ötelemeye, projeleri ertelemeye ya da iptal etmeye neden olan sorunların önüne geçilmeli. l Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerinde ağırlığını arttırabileceği ürün gruplarına yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilmeli. l Türkiye’nin Avrupa ve Asya ülkeleriyle hem sosyal hem de ekonomik bağları güçlendirilmeli.

Yargı reformu önemli

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da defaatle hukuk ve yargı reformunun önemini vurguluyor. Aslanoğlu, “Türkiye, yerli ve yabancı yatırımlarını arttırmayı odağa almalı. Yatırım yapılabilir ortamını iyileştirmeli. Bu anlamda hukuk ve yargı sistemi çok ama çok önemli” diyor. Aslanoğlu, “Ortada reform maddeleri var. Bu maddeler kararlılıkla uygulandığı takdirde not artırımları ve yatırımlar gelir” ifadelerini kullanıyor. Yatırım yapmanın giderek kolaylaştığını dile getiren Aslanoğlu, “Riskler de var. Bunları ele alıp minimum seviyeye indirmek gerek” ikazında bulunuyor.

Dolarizayon tersine çevrilmeli

Bu arada ekonomistler tarafından her platformda dolarizasyonun tersine çevrilmesi gerektiğine işaret ediliyor ve hükümete şöyle sesleniliyor: “İlk etapta enflasyonu kalıcı olarak düşürecek hamleler yapılmalı. Ardından TL birikimlerin enflasyon karşısında değer yitirmesi önlenmeli. TL’ye yatırım cazip kılınmalı. Türkiye ekonomisine duyulan güven daha da arttırılmalı. Nihai olarak ekonomide daha öngörülebilir ortam oluşturulmalı.”


Yeni Akit Gazetesi
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