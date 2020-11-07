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Eğitim İş Sağlığı Güvenliği İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

İş Sağlığı Güvenliği İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İş sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçları merak ediliyor. İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı 7 Kasım Cumartesi günü yapıldı. 2020 İSG sınavına giren adaylar, İSG soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını merak ederken bir yandan da İSG 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:05:00 - 2020-11-07 16:06:05
İş Sağlığı Güvenliği İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 2020 İSG sınavı yapıldı. İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olanların İSG sınavında başarılı olabilmeleri için 70 puan ve üzeri, diğer Sağlık Personeli sertifika alanında İSG sınava giren adayların da başarılı olabilmeleri için 60 ve üstü puana sahip olmaları gerekmektedir. İSG puan hesaplama ise 100 puan üzerinden yapılmakta. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır.

İSG soru ve cevapları açıklandı mı?

İSG sınavına giren adaylar İSG sorular ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi araştırıyor. İSG soruları ve cevapları için henüz bir açıklama gelmedi. Ancak hafta içerisinde ÖSYM’nin İSG soru ve cevaplarını yayınlaması bekleniyor.

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık'ta duyurulacak. Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday şifreleri üzerinden ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

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