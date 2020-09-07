İş makinesi operatörünü rehin alma görüntüleri sosyal medyada yayımlanan muhtar salıverildi
ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde belediyede görevli iş makinesi operatörünü tabancayla rehin alma görüntüleri sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan muhtar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahalle muhtarı Mehmet Akif I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Mehmet Akif I, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Yol yapılmadığı gerekçesiyle Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından mahalle muhtarı Mehmet Akif I. gözaltına alınmıştı.