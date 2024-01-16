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Yerel İş makinesi kanala uçtu
Yerel

İş makinesi kanala uçtu

Yeniakit Publisher
2024-01-16 13:47:00 -
İş makinesi kanala uçtu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kamyonetin kasasından düşen iş makinesi, demirleri kırarak kanala düştü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet kasasında taşınan iş makinesinin kayarak kanala düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen iş makinesi, demirleri kırıp kanala düştü.

İş makinesi daha sonra çekici yardımı ile olduğu yerden çıkartıldı. İş makinesinin düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

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