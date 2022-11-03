  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İş makinaları bakım ve onarıma giriyor
Ekonomi

İş makinaları bakım ve onarıma giriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş makinalarının yedek parça ve işçilik dahil bakım ve onarımlarının yapılması amacıyla ihale düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 14:15:00 -
İş makinaları bakım ve onarıma giriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2023 yılı için Volvo marka iş makinalarının yedek parça ve işçilik dahil servis hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale 24.11.2022 tarih ve saat 11:00’de  Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No: 9/1 Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B Konak / İZMİR adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23