İş makinaları bakım ve onarıma giriyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi iş makinalarının yedek parça ve işçilik dahil bakım ve onarımlarının yapılması amacıyla ihale düzenleyecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2023 yılı için Volvo marka iş makinalarının yedek parça ve işçilik dahil servis hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhale 24.11.2022 tarih ve saat 11:00’de Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No: 9/1 Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B Konak / İZMİR adresinde yapılacak.
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