İş insanları Kağıthane'yi konuştu

Perpa Ticaret Merkezi’nde düzenlenen istişare toplantısına başta iş dünyasının önde gelen isimleri olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve gazeteciler katıldı. Başkan Fazlı Kılıç tarafından Kağıthane’de son 14 yılda yaşanan değişim ve dönüşümün ele alındığı toplantıda, Kağıthane’deki yatırım fırsatları değerlendirildi.

Göreve geldikleri günden bu yana Kağıthane'nin çehresini baştan sona yenilediklerini belirten Başkan Fazlı Kılıç; ''Yaptığımız bir çok proje ile Kağıthane'yi neredeyse tamamen yeniden inşa ettik. Kentsel Dönüşüm kapsamında yapı stoğumuzun %67’sini yeniledik. Kağıthanelokasyon olarak İstanbul’un tam ortasında yer alıyor. Mevcut metro hattına ilave 2 yeni metro hattının inşası tamamlanmak üzere. Bunlara ek olarak 4 raylı sistem hattı da proje aşamasında. Cendere Vadisi’ndeki fabrika, depo ve imalathanelerin yıkılmasıyla yeni konut ve ofis projeleri yükselişe geçti. Havasının İstanbul’da en temiz ilçelerden biri olması da Kağıthane’yi daha yaşanılır kılıyor. Giderek ekonomik ve kültürel anlamda zenginleşen demografik bir yapıya sahibiz. Şişli Etfal Hastanesi’nin Seyrantepe’ye taşınması Türk Telekom Arena’nın bölgeye getirdiği hareketlilik de gözle görülür nitelikte.’’ diye konuştu.

Borçsuz Belediye

Kağıthane’ye yapılan yatırımların planlı yatırımlar olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç; ‘’Her an halkla iç içeyiz. Gelen talepleri ivedilikle değerlendiriyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşın gerçekten ihtiyacı olacak, uzun ömürlü hizmetler üretiyoruz. Tüm tarafları dinler ve vatandaşın ihtiyacını en akılcı yoldan çözüme kavuşturursanız; o sorun bir daha önünüze gelmez. Siz de fazladan hem para hem de zaman kaybetmemiş olursunuz. İşte bu anlayış, bizi borçsuz belediye yapıyor.’’ dedi.

İş insanlarının görüş ve önerilerini de tek tek dinleyen Başkan Fazlı Kılıç, yeni fikirlere her zaman açık olduklarını belirterek buluşmanın oldukça verimli geçtiğini açıkladı. Yaklaşık iki saat süren programın ardından günün anısı olarak Başkan Fazlı Kılıç'a, Atatürk temalı fotoğraf çerçevesi takdim edildi. Başkan Kılıç programı düzenleyen YAPDER Başkan Vekili Mehmet Gözcü ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’a teşekkür etti.