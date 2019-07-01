İş ilanları güncel son dakika kamu devlet ve özel sektör alımları İŞKUR, sahibinden

Son dakika güncel iş ilanlarına göre uzman yardımcılığı alımı yapılacağı açıklandı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri KPSS’den asgari 70 puan almış olmak koşuluyla 3 uzman yardımcısı personel alımı yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar kamu iş ilanları ile özel sektör personel alım başvurularını araştırmakta.

Son iş ilanı yayınlayan kurum Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri oldu.

1- Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine sınavla 3 (Üç) Uzman Yardımcısı personel alımı yapılacaktır.

2- Personel alımı için 22 Temmuz 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce'den 2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak.

3- Sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri web adresinde yayınlanmaktadır.

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