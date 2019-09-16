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İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin azalarak 28 milyon 512 bin kişi olurken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,4'e geriledi- İş gücüne katılım oranı 0,5 puan azalışla yüzde 53,3 olarak gerçekleşti- Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 35,2'ye yükseldi

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:53
İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin düşüşle 28 milyon 512 bin kişi olurken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,4'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 46,4'e düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,9'u tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1, hizmet sektörünün payı 1,7 puan arttı.

- İş gücüne katılım oranı düştü

İş gücü, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 53,3'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 72,4'e gerilerken, kadınlarda ise 0,1 puanlık artışla yüzde 34,7'e ulaştı.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 35,2'ye yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 23,2 oldu.

- Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak 27 milyon 983 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 45,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 11 bin kişi artarak 4 milyon 532 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 13,9'a geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 70 bin, inşaat sektöründe 12 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 7 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler

Nüfus

61.426

30.351

31.075

İş gücü

32.766

21.976

10.790

İstihdam

28.512

19.405

9.107

Tarım

5.392

2.953

2.438

Tarım dışı

23.121

16.452

6.669

İşsiz

4.253

2.571

1.683

İş gücüne dahilolmayanlar

28.660

8.375

20.285

İş gücüne katılmaoranı

53,3

72,4

34,7

İstihdam oranı

46,4

63,9

29,3

İşsizlik oranı

13

11,7

15,6

Tarım dışı işsizlik oranı

15,3

13,2

20

15-64 yaş grubu

İş gücüne katılmaoranı

58,9

78,6

39,1

İstihdam oranı

51,1

69,2

32,9

İşsizlik oranı

13,3

12

15,9

Tarım dışı işsizlik oranı

15,4

13,3

20,1

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı

24,8

21,9

29,8

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı

26,2

19

33,6

(Bitti)

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:53
  1. haziran
  2. iş gücü istatistikleri
  3. TÜİK

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